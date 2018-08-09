"Не признавала вину": в Харькове двое полицейский избивали на лесополосе 34-летнюю женщину

Фото: РБК-Украина

"Копов" из Харькова будут судить за издевательство над задержанной

В Харькове двое сотрудников полиции решили выбить из задержанной признание в совершении преступления и увезли ее в лесополосу. Женщину били, пока она не призналась. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Детали происшествия рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов. В полицию с заявлением о краже телефона обратился харьковчанин. Мужчина сказал, что гаджет украли во время празднования дня рождения и назвал имя человека, которого подозревает.

Инцидент произошел в начале января 2018 года.

28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю подозреваемую. Женщина сказала правоохранителям, что не брала чужой телефон. Однако полицейские решили заставить ее признаться, дабы повысить показатели раскрываемости преступлений.

"Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал бить "подозреваемую". Однако она все равно отказывалась признать вину", - отметил Тарасов.

"Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, продолжали требовать признаться в преступлении", - рассказал он.

"В конце-концов женщина согласилась признать себя виновной. Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей", - сообщил Тарасов.

Следователи направили обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору в Киевский районный суд Харькова. "Копам" грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина.

Напомним, в Харьковской области патрульные попались на взятке. "Копы" требовали у водителя авто 10 тысяч гривен.

Кстати, во Львове полицейский спас женщине жизнь. Она неподвижно лежала на земле. В это время правоохранитель возвращался домой и заметил женщину в таком состоянии. В течение 15 минут "коп" делал ей непрямой массаж сердца, пока не приехала скорая медицинская помощь.

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