"Не визнавала провину": в Харкові двоє поліцейських били на лісосмузі 34-річну жінку

Фото: РБК-Україна

"Копів" з Харкова судитимуть за знущання над затриманою

У Харкові двоє поліцейських вирішили вибити з затриманої зізнання в скоєнні злочину і відвезли її в лісосмугу. Жінку били, поки вона не зізналася. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

Деталі події розповів начальник управління прокуратури області Іван Тарасов. У поліцію із заявою про крадіжку телефону звернувся харків'янин. Чоловік сказав, що гаджет вкрали під час святкування дня народження і назвав ім'я людини, яку підозрює.

Інцидент стався на початку січня 2018 року.

28-річний старший лейтенант поліції викликав у приміщення дільничного пункту 34-річну підозрювану. Жінка сказала правоохоронцям, що не брала чужий телефон. Однак поліцейські вирішили змусити її зізнатися, щоб підвищити показники розкриття злочинів.

"Коли зрозуміли, що психологічний тиск на жінку не діє, 34-річний майор руками і ногами почав бити "підозрювану". Однак вона все одно відмовлялася визнати провину", - зазначив Тарасов.

"Тоді поліцейські забрали її мобільний телефон, посадили в машину і вивезли в лісосмугу поблизу кільцевої дороги Харкова. Там, погрожуючи її роздягнути, надіти наручники і залишити в безпорадному стані, продовжували вимагати зізнатися в злочині", - розповів він.

"В кінці-кінців жінка погодилася визнати себе винною. Зараз на вимогу прокуратури правоохоронці відсторонені від займаних посад", - повідомив Тарасов.

Слідчі направили обвинувальний акт за фактом перевищення службових повноважень за попередньою змовою в Київський районний суд Харкова. "Копам" загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Раніше повідомлялося, що в Києві нацгвардійца затримали на збуті амфетаміну.

Нагадаємо, в Харківській області патрульні попалися на хабарі. "Копи" вимагали у водія авто 10 тисяч гривень.

До речі, у Львові поліцейський врятував жінці життя. Вона нерухомо лежала на землі. В цей час правоохоронець повертався додому і помітив жінку в такому стані. Протягом 15 хвилин "коп" робив їй непрямий масаж серця, доки не приїхала швидка медична допомога.

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