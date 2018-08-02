"Заберут все наличные": в Харьковской области патрульные попались на взятке (видео)

Фото иллюстративное: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Полицейский не знал, что его снимает скрытая камера

В Чугуеве Харьковской области полицейские требовали у водителя взятку размером 10 тысяч гривен. Видео инцидента опубликовали в youtube общественные активисты.

На видео попал весь инцидент — от теста на алкоголь до передачи денег.

Активисты рассказали, как с помощью алкотестеров патрульные обманывают водителей и требуют деньги.

Полицейский забрал у водителя, который, кстати, был абсолютно трезв, все деньги.

Когда инспекторов попросили прокомментировать на камеру то, что произошло, один из них мгновенно уехал на служебном авто, бросив напарника посреди дороги. Второй тоже не растерялся, остановил мимо проезжающий автомобиль и через пару сотен метров скрылся в кустах.

Скриншот поста (facebook.com/myharkov)

Авторы ролика написал заявление в полицию по факту вымогательства инспектором денег.

В полиции сообщили, что патрульных, которые требовали взятку, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Люди, которые присутствуют на видео, написали заявление в Чугуевский отдел полиции. Эти заявления должным образом оформлены и с сопроводительным письмом направлены в Чугуевскую местную прокуратуру по подследственности", - сказано в сообщении.

"Назначено служебное расследование, которое по закону может длиться до 30 дней. Материалы расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в рамках действующего законодательства. Данные работники отстранены от выполнения служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе полиции.

Видео: Патрульные берут взятку (youtube.com/zpsanek)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полиция задержала главу Виноградовской РГА на взятке.

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