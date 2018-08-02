"Заберуть всю готівку": у Харківській області патрульні попалися на хабарі (відео)

Поліцейський не знав, що його знімає прихована камера
У Чугуєві Харківської області поліцейські вимагали у водія хабар розміром 10 тисяч гривень. Відео інциденту опублікували на youtube громадські активісти.
На відео потрапив весь інцидент — від тесту на алкоголь до передачі грошей.
Активісти розповіли, як за допомогою алкотестерів патрульні обманюють водіїв вимагають гроші.
Поліцейський забрав у водія, який, до речі, був абсолютно тверезий, всі гроші.
Коли інспекторів попросили прокоментувати на камеру те, що сталося, один з них миттєво поїхав на службовому авто, кинувши напарника посеред дороги. Другий теж не розгубився, зупинив проїжджаючий повз автомобіль і через пару сотень метрів зник у кущах.
Скріншот поста (facebook.com/myharkov)
Автори ролика написав заяву в поліцію за фактом вимагання інспектором грошей.
У поліції повідомили, що патрульних, які вимагали хабар, відсторонили від виконання службових обов'язків.
"Люди, які присутні на відео, написали заяву в Чугуївський відділ поліції. Ці заяви належним чином оформлені і з супровідним листом спрямовані в Чугуївську місцеву прокуратуру за підслідністю", - сказано в повідомленні.
"Призначено службове розслідування, яке за законом може тривати до 30 днів. Матеріали розслідування будуть передані до прокуратури для прийняття процесуального рішення в рамках чинного законодавства. Дані працівники відсторонені від виконання службових обов'язків", - додали в прес-службі поліції.
Відео: Патрульні беруть хабар (youtube.com/zpsanek)
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті поліція затримала голову Виноградівської РДА на хабарі.
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