Неимоверная жара: синоптики уточнили прогноз погоды на субботу

Фото: Жара в городе (РБК-Украина)

Только в трех регионах пройдут незначительные дожди

В субботу, 4 августа, практически всю территорию Украины ожидает неимоверная жара. Лишь в нескольких регионах людей "порадуют" дождем. Об этом сообщили синоптики украинского гидрометцентра.

Так, жителям северной части Украины стоит ожидать жаркой погоды. Днем температура воздуха прогреется до 28-31 градуса выше ноля. Небольшой дождь ожидается лишь в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Ночью показатель термометра опустится до 18-20 по Цельсию.

Украинцам, которые проживают в восточных областях, сегодня нужно рассчитывать на невероятную жару. Воздух днем раскалится до 29-32 градусов выше ноля. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 17-20 по Цельсию. Ожидать каких-либо осадков не стоит.

В центральных регионах страны сегодня будет также жарко. Днем столбик термометра будет показывать 28-32 градуса жары. Ночью она спадет до 17-19 по Цельсию.

Южные регионы Украины сегодня ждет аналогичная погода. Жара будет сопровождаться показателями в 28-32 градуса тепла. Ночью столбик термометра будет показывать 19-21 градус выше ноля.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

На западной Украине сегодня также стоит ожидать жаркой погоды без осадков. Днем воздух прогреется до 27-31 градуса жары. Ночью этот показатель будет на уровне 16-19 тепла.

В то же время Киев и область сегодня ожидает весьма неоднозначная погода. Осадки накроют Вышгород, Фастов, Тетеров, Борисполь и Барышевку. Остальным населенным пунктам ждать каких-либо дождей не стоит. Днем термометр будет показывать 29-32 градуса тепла. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 17-19 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы писали о прогнозе погоды на выходные, 4 и 5 августа.

Также свой прогноз погоды на ближайшие дни дала народный синоптик Наталка Диденко.

Как сообщалось ранее, синоптики утверждают, что в субботу, 4 августа, во всех регионах страны будет солнечно. Осадки не прогнозируются.

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