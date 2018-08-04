Неймовірна спека: синоптики уточнили прогноз погоди на суботу

Фото: Спека в місті (РБК-Україна)

Тільки в трьох регіонах пройдуть незначні дощі

У суботу, 4 серпня, практично всю територію України очікує неймовірна спека. Лише в декількох регіонах людей "порадують" дощем. Про це повідомили синоптики українського гідрометцентру.

Так, жителям північної частини України варто очікувати спекотної погоди. Вдень температура повітря прогріється до 28-31 градуси вище нуля. Невеликий дощ очікується лише в Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Вночі показник термометра опуститься до 18-20 за Цельсієм.

Українцям, які проживають в східних областях, сьогодні треба розраховувати на неймовірну спеку. Повітря вдень розжариться до 29-32 градусів вище нуля. Вночі аналогічний показник буде на рівні 17-20 за Цельсієм. Очікувати якихось опадів не варто.

В центральних регіонах країни сьогодні буде спекотно. Вдень стовпчик термометра показуватиме 28-32 градуси спеки. Вночі вона спаде до 17-19 за Цельсієм.

Південні регіони України сьогодні чекає аналогічна погода. Спека буде супроводжуватися показниками в 28-32 градуси тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме 19-21 градус вище нуля.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

На західній Україні сьогодні також варто очікувати спекотну погоду без опадів. Вдень повітря прогріється до 27-31 градуси спеки. Вночі цей показник буде на рівні 16-19 тепла.

У той же час Київ і область сьогодні очікує вельми неоднозначна погода. Опади накриють Вишгород, Фастів, Тетеров, Бориспіль і Баришівку. Іншим населеним пунктам чекати якихось дощів не варто. Вдень термометр буде показувати 29-32 градуси тепла. Вночі аналогічний показник буде на рівні 17-19 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми писали про прогноз погоди на вихідні, 4 і 5 серпня.

Також свій прогноз погоди на найближчі дні дала народний синоптик Наталка Діденко.

Як повідомлялося раніше, синоптики стверджують, що в суботу, 4 серпня, у всіх регіонах країни буде сонячно. Опади не прогнозуються.

А ваші вихованці так можуть? (video.rbc.ua)