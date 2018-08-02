"Нельзя всех под одну нитку мерять": киевляне высказались о киосках с шаурмой

Фото: Шаурма (РБК-Украина)

Некоторые считают, что шаурма не опасна

Журналисты Styler решили выяснить, как жители относятся к такому любимому виду фаст-фуда, как шаурма, особенно после того, как в Киеве количество отравившихся перевалило за 70 человек. Они провели опрос среди киевлян возле киосков с шаурмой на Подоле.

- Добрый день, РБК-Украина, меня зовут Олег. У меня к вам несколько вопросов. Вы слышали о том, что в Киеве отравилось 70 человек?

- Нет, а где?

- В разных районах. Дарница. Оболонь, Почтовая, Лесная.

- Мы там не питаемся.

- А вообще едите шаурму?

- Иногда. Вот сейчас думали, но теперь видимо не будем.

Один молодой человек заметил, что люди травятся каждый день.

- Ну и что, каждый день люди травятся, и что, теперь не есть ничего?

А вот продавцы щаурмой считают, что самое главное – это уважать своих клиентов.

- Нельзя под одну нитку всех мерять. Очень много антирекламы, много таких, которые не придерживаются норм, которые не стараются. Но мы ценим наших покупателей, которые дают нам возможность жить. И мы заинтересованы в том, чтобы обслуживать возможно не на самом высшем уровне, но так, чтобы они ходили к нам, и чтобы не было проблем.

Еще один киевлянин рассказал, что видел, как шаурмой кормят ребенка.

- Не все придерживаются кухонных стандартов. Здесь может тоже не ресторан, но все в порядке, вроде бы. И эти ребята едят ее каждый день, и я даже видел, как одна из них кормила маленького ребенка, мяском отсюда. Поэтому, этой точке мы доверяем.

- То есть, вы считаете, что в проверенных местах есть можно?

- В конкретных, проверенных – да. На вокзале я бы не рисковал.

А мужчина старшего возраста вспомнил о пирожках в советское время.

- В советское время я ел пирожки, которые стоили 5 копеек, и 3 копейки стоила газированная сладкая вода. Стояли такие специальные автоматы. Ели массово, и я не помню ни одного отравления.

Кстати, Уляна Супрун предупредила о вреде шаурмы.

Видео: РБК-Украина