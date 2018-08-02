"Не можна всіх під одну нитку міряти": кияни висловилися про кіоски з шаурмою

Фото: Шаурма (РБК-Україна)

Деякі вважають, що шаурма не небезпечна

Журналісти Styler вирішили з'ясувати, як жителі ставляться до такого улюбленого виду фаст-фуду, як шаурма, особливо після того, як у Києві кількість отруєних перевищила 70 чоловік. Вони провели опитування серед киян біля кіосків з шаурмою на Подолі.

- Добрий день, РБК-Україна, мене звати Олег. У мене до вас кілька питань. Ви чули про те, що в Києві отруїлося 70 чоловік?

- Ні, а де?

- У різних районах. Дарниця. Оболонь, Поштова, Лісова.

- Ми там не харчуємося.

- А взагалі їсте шаурму?

- Іноді. Ось зараз думали, але тепер мабуть не будемо.

Один молодий чоловік помітив, що люди труяться щодня.

- Ну і що, кожен день люди труяться, і що, тепер не їсти нічого?

А ось продавці щаурмой вважають, що найголовніше – це поважати своїх клієнтів.

- Не можна під одну нитку всіх міряти. Дуже багато антиреклами, багато таких, які не дотримуються норм, які не намагаються. Але ми цінуємо наших покупців, які дають нам можливість жити. І ми зацікавлені в тому, щоб обслуговувати можливо не на найвищому рівні, але так, щоб вони ходили до нас, і щоб не було проблем.

Ще один киянин розповів, що бачив, як шаурмою годують дитину.

- Не всі дотримуються кухонних стандартів. Тут може теж не ресторан, але все в порядку, начебто. І ці хлопці їдять її кожен день, і я навіть бачив, як одна з них годувала маленьку дитини, мяско звідси. Тому, цій точці ми довіряємо.

- Тобто, ви вважаєте, що в перевірених місцях їсти можна?

- В конкретних, перевірених – так. На вокзалі я б не ризикував.

А чоловік старшого віку згадав про пиріжки в радянський час.

- У радянський час я їв пиріжки, які коштували 5 копійок, і 3 копійки коштувала газована солодка вода. Стояли такі спеціальні автомати. Їли масово, і я не пам'ятаю жодного отруєння.

До речі, Уляна Супрун попередила про шкоду шаурми.

Відео: РБК-Україна