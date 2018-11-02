Неожиданная находка: в Андреевской церкви случайно обнаружили оклад старинной иконы

Сообщается, что оклад старинной иконы был создан в XIX веке
Во время ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви среди строительного мусора был обнаружен оклад старинной иконы. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального историко-архитектурного заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.
"Оклад лежал просто посреди строительного мусора", - рассказывают рабочие, которые расчищали чердак.... На латунном окладе изображен Богоматерь с ребенком", — пишет гендиректор заповедника "София Киевская".
Скриншот поста учетной записи facebook.com/Вадим Кириленко
К публикации директор Национального историко-архитектурного заповедника "София Киевская" прикрепил фотографии, на которых изображен сам оклад и место его обнаружения.
Фото: (facebook.com/Вадим Кириленко)
В комментариях киевляне выразили надежду, что это добрый знак.
"Накануне чествования иконы Божией Матери Казанской ее оклад найдено - чудны дела Твои, Господи!", "Это хороший знак", — пишут в комментариях.
Скриншоты комментариев учетной записи facebook.com/Вадим Кириленко
Напомним, что музейщики прокомментировали передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.
Ранее Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю.
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Видео: (video.rbc.ua)