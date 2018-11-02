Неожиданная находка: в Андреевской церкви случайно обнаружили оклад старинной иконы

Фото: (flickr.com/Bert Kaufmann)

Сообщается, что оклад старинной иконы был создан в XIX веке

Во время ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви среди строительного мусора был обнаружен оклад старинной иконы. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального историко-архитектурного заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

"Оклад лежал просто посреди строительного мусора", - рассказывают рабочие, которые расчищали чердак.... На латунном окладе изображен Богоматерь с ребенком", — пишет гендиректор заповедника "София Киевская".

Скриншот поста учетной записи facebook.com/Вадим Кириленко

К публикации директор Национального историко-архитектурного заповедника "София Киевская" прикрепил фотографии, на которых изображен сам оклад и место его обнаружения.

Фото: (facebook.com/Вадим Кириленко)

В комментариях киевляне выразили надежду, что это добрый знак.

"Накануне чествования иконы Божией Матери Казанской ее оклад найдено - чудны дела Твои, Господи!", "Это хороший знак", — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев учетной записи facebook.com/Вадим Кириленко

Напомним, что музейщики прокомментировали передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Ранее Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Также мы писали, что на Волыни обнаружили икону, которую вероятно реставрировал сам Шевченко.

Видео: (video.rbc.ua)