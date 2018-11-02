Несподівана знахідка: в Андріївській церкві випадково виявили оклад старовинної ікони

Фото: (flickr.com/Bert Kaufmann)

Повідомляється, що оклад старовинної ікони був створений в XIX столітті

Під час ремонтно-реставраційних робіт в Андріївській церкві серед будівельного сміття було виявлено оклад старовинної ікони. Про це повідомив заступник генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у Facebook.

"Оклад лежав просто посеред будівельного сміття", - розповідають робітники, які розчищали горище.... На латунному окладі зображено Богоматір з дитиною", — пише гендиректор заповідника "Софія Київська".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Вадим Кириленко

До публікації директор Національного історико-архітектурного заповідника "Софія Київська" прикріпив фотографії, на яких зображений сам оклад і місце його виявлення.

Фото: (facebook.com/Вадим Кириленко)

В коментарях кияни висловили надію, що це добрий знак.

"Напередодні вшанування ікони Божої Матері Казанської її оклад знайдено - дивні діла Твої, Господи!" "Це хороший знак", — пишуть в коментарях.

Скріншоти коментарів облікового запису facebook.com/Вадим Кириленко

Нагадаємо, що музейники прокоментували передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату.

Раніше Парубій підписав закон про передачу Андріївської церкви Константинополю.

Також ми писали, що на Волині виявили ікону, яку ймовірно реставрував сам Шевченко.

Відео: (video.rbc.ua)