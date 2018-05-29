"Непримиримый критик путинского режима: что известно о погибшем Аркадии Бабченко (фото)

Бабченко с августа 2017 по май 2018 года жил в Киеве

Аркадий Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Все подробности – в материале РБК-Украина. Пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик сообщила о том, что в Деснянском районе Киева на улице Никольско-Слободской стреляли в мужчину – гражданина России, 1977 года рождения. Его обнаружила жена. От полученных ранений – выстрелов в спину, он скончался в карете скорой помощь.

Аркадий Бабченко - известный российский писатель и журналист, военный корреспондент, издатель.

Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Родился в 1977 году в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы, передает wikipedia.

В 1995 году был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, служил в войсках связи, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году.

Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву.

После начала второй чеченской войны заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после командиром расчёта в гранатометном взводе.

В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины. Занялся журналистикой.

Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", затем корреспондентом программы "Забытый полк".

Временно оставив журналистику, несколько лет проработал таксистом, после чего устроился в "Новую газету" военным корреспондентом, но через некоторое время был уволен, по его собственному утверждению, за разгильдяйство. Был военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы".

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Находился в оппозиции к действующей власти в России.

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

В декабре 2016 года скандал вызвало высказывание Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Журналист выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления. После этого его подвергли критике депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года в Киеве.

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Был убит вечером 29 мая в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. Был женат, без отца осталась дочь.

Ранее сообщалось о чем в сети сообщил Бабченко незадолго до смерти.

Коротко о главном за 29 мая