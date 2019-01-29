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Неудачный уикенд: женщина просидела трое суток в сломанном лифте

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 10:37
Неудачный уикенд: женщина просидела трое суток в сломанном лифте
Коллаж РБК-Украина

Владельцы дома уехали и поэтому спасти ее было некому

В Нью-Йорке, США, женщина, которая занималась уборкой элитного здания на Манхэттене, застряла в неисправном лифте и три дня ждала спасателей. Об этом пишет издание The New York Times.

В пятницу, 25 января, женщина пришла в элитное пятиэтажное здание на Манхэттене, которое принадлежит миллионеру Уоррену Стивенсу, чтобы провести уборку. Однако во время поездки на лифте она застряла между вторым и третьим этажом.

Так как в доме больше никого не было, женщина не смогла позвать на помощь. Владельцы дома узнали о происшествии только в понедельник утром, когда вернулись после поездки домой. Они немедленно вызвали спасателей.

Они раздвинули двери неисправного лифта и достали оттуда обессиленную пострадавшую. Женщина была настолько слаба, что ее пришлось на носилках доставить в машину скорой помощи. На данный момент о самочувствии пострадавшей не известно.

Как сообщили изданию в городском департаменте, жалоб на работу лифта от жильцов не поступало, и последний раз инспекция в этом доме проводилась в 2018 году.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сумах из-за неисправного лифта погиб двухмесячный младенец.

А также писали о том, что дедушка погибшего младенца в Сумах рассказал о важном нюансе в трагедии с лифтом.

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