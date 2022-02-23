ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Никому не отдадим!" Полякова в вышиванке подбодрила украинцев мощной речью о Родине

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 21:53
"Никому не отдадим!" Полякова в вышиванке подбодрила украинцев мощной речью о Родине Фото: Оля Полякова обратилась к украинцам на фоне вторжения РФ (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулся из отпуска на Шри-Ланке и заявила, что будет оставаться дома и переживать вместе с украинцами сложные для страны времена, обратилась к соотечественникам с мощной и проникновенной речью.

Слова поддержки для Украины и ее жителей артистка оставила на странице в Instagram.

Полякова предстала перед подписчиками в вышиванке и с микрофоном, с венком на голове.

"Я верю в Украину! Я верю в украинцев! Вместе мы сила! Мы хотим мира! Мы хотим жить, работать и любить, на своей земле! У нас своя история, своя культура, свой язык, своя территория, и своя независимая страна, и мы ее никому не отдадим! С нами правда!" - написала она.

&quot;Никому не отдадим!&quot; Полякова в вышиванке подбодрила украинцев мощной речью о Родине

Оля Полякова выказала поддержку родной Украине (instagram.com/polyakovamusic)

Под постом за пару часов собралось более 23 000 лайков и около 500 комментариев со словами благодарности и поддержки друг друга и Украины.

К слову, на слова коллеги отреагировала Ирина Федышин и разделила мнение Поляковой.

Напомним, что украинские звезды массово высказались об агрессии России и президента РФ Владимира Путина и поддержали украинцев и Украину.

Украинский футболист и футбольный тренер Андрей Шевченко поддержал соотечественников своим ярким обращением с мотивационной речью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова
LITE
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье