"Нікому не віддамо!"Полякова у вишиванці підбадьорила українців потужною промовою про Батьківщину

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно повернулася з відпустки на Шрі-Ланці та заявила, що буде залишатися вдома та переживати разом з українцями складні для країни часи, звернулася до земляків з потужною і проникливою промовою.

Слова підтримки для України та її жителів артистка залишила на сторінці в Instagram .

Полякова постала перед підписниками у вишиванці і з мікрофоном, з вінком на голові.

"Я вірю в Україну! Я вірю в українців! Разом ми сила! Ми хочемо миру! Ми хочемо жити, працювати і любити, на своїй землі! У нас своя історія, своя культура, своя мова, своя територія, і своя незалежна країна, і ми її нікому не віддамо! З нами правда!"- написала вона.

Оля Полякова виявила підтримку рідній Україні (instagram.com/polyakovamusic)

Під постом за пару годин зібралося понад 23 000 лайків і близько 500 коментарів зі словами подяки та підтримки один одного і України.

До слова, на слова колеги відреагувала Ірина Федишин і розділила думку Полякової.