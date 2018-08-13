"Никто не помог, а людей было много": в Киеве мужчина утонул, отмечая день рождения

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Утопленник был в сильном алкогольном опьянении

В Киеве утонул 59-летний мужчина, отмечая с сотрудниками день рождения. Инцидент произошел в парке Партизанской славы. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова очевидца.

"Жизнь одна! Но кто-то ее мало ценит. Отметили день рождения "удачно". Утопленник в Киеве в парке Партизанской славы", - написано в публикации.

Очевидица рассказала, что компания взрослых людей отмечали с сотрудниками день рождения. Мужчина в возрасте 59 лет находился в сильном алкогольном опьянении. Решил пойти купаться и утонул.

"Компания его пыталась остановить, но… Самое ужасное, что никто не помог, а людей было много. Кто-то даже указал примерное место, где его видели с берега… Водолазы достали его в течении пяти минут", - сообщила девушка.

На месте работали скорая помощь, патрульная полиция, спасатели и водолазы.

Фото: в Киеве мужчина утонул, отмечая день рождения (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Я вам пишу с той целью, чтобы люди задумались над этим. Ведь каждый думает, что его это не коснется. Пусть научатся ценить жизни! Картина эта была ужасной… Сидел рядом человек, шутил, смеялся…", - добавила очевидица.

Напомним, в Житомирской области утонули два десятилетних мальчика.

Известно, что погибших обнаружил 16-летний парень, который проходил мимо озера. Он заметил тела мальчиков в воде недалеко от берега, и сразу бросился на помощь. Сначала вытащил на берег одного, затем другого, но, к его ужасу, они уже были без признаков жизни.

Ранее также сообщалось о том, что в Винницкой области подросток спас тонущего семилетнего ребенка.

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