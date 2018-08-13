"Ніхто не допоміг, а людей було багато": у Києві чоловік потонув, відзначаючи день народження

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Потопельник був у сильному алкогольному сп'янінні

У Києві потонув 59-річний чоловік, відзначаючи із співробітниками день народження. Інцидент відбувся в парку Партизанської слави. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на слова очевидця.

"Життя одне! Але хтось її мало цінує. Відзначили день народження "вдало". Потопельник у Києві в парку Партизанської слави", - написано в публікації.

Очевидиця розповіла, що компанія дорослих людей відзначали зі співробітниками день народження. Чоловік у віці 59 років перебував у сильному алкогольному сп'янінні. Вирішив піти купатися і потонув.

"Компанія його намагалася зупинити, але... Найжахливіше, що ніхто не допоміг, а людей було багато. Хтось навіть вказав приблизне місце, де його бачили з берега... Водолази дістали його протягом п'яти хвилин", - повідомила дівчина.

На місці працювали швидка допомога, патрульна поліція, рятувальники та водолази.

Фото: у Києві чоловік потонув, відзначаючи день народження (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Я вам пишу з тією метою, щоб люди задумалися над цим. Адже кожен думає, що його це не торкнеться. Нехай навчаться цінувати життя! Картина ця була жахливою... Сиділа поруч людина, жартувала, сміялася...", - додала очевидиця.

Нагадаємо, в Житомирській області потонули два десятирічних хлопчика.

Відомо, що загиблих виявив 16-річний хлопець, який проходив повз озера. Він зауважив тіла хлопчиків у воді недалеко від берега, і відразу кинувся на допомогу. Спочатку витягнув на берег одного, потім іншого, але, до свого жаху, вони вже були без ознак життя.

Раніше також повідомлялося про те, що у Вінницькій області підліток врятував потопаючу семирічну дитину.

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