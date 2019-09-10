Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных в трогательном клипе

Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных в трогательном новом видео "Друга Ріка". Режиссером клипа на песню "Сьомий день" стала Анна Бурячкова.

Трек стал гимном к большому мультимедийному проекту известной украинской телеведущей, журналистки и актрисы Янины Соколовой "Я, Нина". Его цель - изменить отношение общества к онкобольным и больным раком к самим себе.

Янина Соколова и Валерий Харчишин

"Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры – это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло", - говорит лидер "Другої Ріки".

Неудивительно, что главную роль в новом видео исполнила сама Янина. Для нее история "Сьомого дня" – не просто очередная съемка, но и история личных переживаний. Весной Соколова написала резонансный пост в Facebook, в котором призналась, что последние месяцы отчаянно боролась со страшной болезнью и таки смогла ее победить.

"Сьомий день" – это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит жить каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня. Идея снять совместный клип принадлежит Валерию. Мы близкие друзья, поэтому я сразу согласилась. А режиссер Аня Бурячкова ее реализовала. Уверена, что после просмотра этого видео украинцы хотя бы на минуту задумаются и изменят свою жизнь", - отметила Соколова.

Друга Ріка — Сьомий день

Напомним, недавно появились новые серии уникального мультсериала об удивительных украинцах.