"Новая почта" с 1 июня изменит правила работы: что нужно знать

"Новая почта" восстанавливает стандартный режим работы (коллаж: РБК-Украина)

"Новая почта" восстанавливает привычный режим работы

"Новая почта" анонсировала возобновление привычного режима работы с 1 июня 2020 года. Как сообщается, теперь услуги по хранению посылок в отделениях снова станут платными. Однако ограничения по количеству человек в отделении, а также обязательное наличие средств индивидуальной защиты останутся до конца карантина.

Как сообщается, с 18 марта по 31 мая жители Украины могли долгое время не приходить за посылками, при этом дополнительные деньги за хранение посылки не начислялись. С 1 июня "Новая почта" вернет платное хранение посылок в отделениях. Связано это с тем, что в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок, говорят в "Новой почте".

В заявлении "Новой почты" говорится, что посылки будут храниться бесплатно только 7 календарных дней.

"Посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата. Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно. Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня", – добавили в "Новой почте".

Сообщается, что стандартные условия будут действовать для всех отправлений, поступающих в отделения с 1 июня. В пресс-службе добавили, что с понедельника проинформируют клиентов о восстановлении прежних условий услуги (SMS, Viber и прочее).

Напомним, что ранее в "Укрпочте" анонсировали появление платежных карт и банковских операций.

Также РБК-Украина сообщало, что Рада сделала шаг к созданию государственного "почтового" банка.

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Автор: Киселева Анна