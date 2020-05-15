Новое имя на хип-хоп сцене: bezobid представил дебютный сингл "Тут-Тут"

Украинский хип-хоп-артист bezobid презентовал дебютный клип на песню "Тут-Тут".

"Музыка - это то, к чему я всегда возвращаюсь вне зависимости от обстоятельств. Меня очень вдохновляет процесс как ее создания, так и поиска. Я всегда слежу за свежими работами локальных и западных рэперов. Но что об этом говорить, если даже моя первая кассета, что в последствии стала основополагающей в развитии вкуса, была The Eminem Show", - рассказывает рэпер.

Своей работой bezobid демонстрирует претензию на звание одного из самых интригующих фрешменов на локальной сцене. Его музыка существует на стыке хип-хопа и r’n’b. В то время, как сам артист не гонится за фастфуд-трендами, не копирует, как и не пытается подражать классике старой школы. bezobid погружает слушателей в атмосферу созданного им мира, где сложные вещи раскрываются посредством простых слов.

"Тут-Тут" - это история о запутанных, зыбучих отношениях. Герой рефлексирует и пытается разобраться в собственных чувствах, найти выход. Ничего не сказано прямо, но на уровне ощущений - предельно понятно. Сам bezobid признается: "Я люблю подтексты, двойные интерпретации, поэтому мне хочется оставить свободу в восприятии. Думаю, подобная история найдется у каждого - она уникальна, но в то же время объединяющая". Несколько пасхалок скрыто и в самом видео на трек, финал которого остается открытым.

Работать над новым релизом и видео артисту помогала команда близких ему людей с уникальным творческим бэкграундом.

"Самым большим вызовом для нас во время съемки стало соблюдение баланса между динамичной, дерзкой картинкой и повествованием - чтобы зритель мог, не вникая в суть, прокачаться от музыки, но, вместе с тем, при желании, и углубиться в детали", - делится рэпер.

bezobid - тут-тут

Ранее мы писали о том, что звезда Х-Фактора порвала шаблоны своими новыми песнями.