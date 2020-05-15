Нове ім'я на хіп-хоп сцені: bezobid презентував дебютний сингл "Тут-Тут"

Український хіп-хоп-артист bezobid презентував дебютний кліп на пісню "Тут-Тут".

"Музика - це те, до чого я завжди повертаюся незалежно від обставин. Мене дуже надихає процес її створення, так і пошуку. Я завжди стежу за свіжими роботами локальних і західних реперів. Але що про це говорити, якщо навіть моя перша касета, що надалі стала основоположною у розвитку смаку, була The Eminem Show", - розповідає репер.

Своєю роботою bezobid демонструє претензію на звання одного з найбільш інтригуючих фрешменів на локальній сцені. Його музика існує на стику хіп-хоп і r'n'b. В той час, як сам артист не женеться за фастфуд-трендами, не копіює, як і не намагається наслідувати класику старої школи. bezobid занурює слухачів в атмосферу створеного ним світу, де складні речі розкриваються за допомогою простих слів.

"Тут-Тут" - це історія про заплутані, хисткі стосунки. Герой рефлексує і намагається розібратися у власних почуттях, знайти вихід. Нічого не сказано прямо, але на рівні відчуттів - гранично зрозуміло. Сам bezobid зізнається: "Я люблю підтексти, подвійні інтерпретації, тому мені хочеться залишити свободу в сприйнятті. Думаю, подібна історія знайдеться у кожного - вона унікальна, але в той же час об'єднує". Кілька сюрпризів приховано і в самому відео на трек, фінал якого залишається відкритим.

Працювати над новим релізом і відео артистові допомагала команда близьких йому людей з унікальним творчим бекграундом.

"Найбільшим викликом для нас під час зйомки стало дотримання балансу між динамічною, зухвалою картинкою і розповіддю - щоб глядач міг, не вникаючи в суть, прокачатися від музики, але, разом з тим, при бажанні, і заглибитися в деталі", - ділиться репер.

bezobid - тут-тут

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