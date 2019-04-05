Новолуние в апреле: что нельзя делать в этот день

Астрологи рассказали, когда в апреле будет новолуние и что в этот день стоит сделать, а что делать не рекомендуется.

Новолуние во втором весеннем месяце выпадает на 5 апреля. В пятницу, в 11 часов 50 минут наступит новая луна. Астрологи рассказали, что этот день насыщен энергетикой и прекрасно подходит для тех, кто хочет избежать неприятностей и провести день с пользой. Новолуние в созвездии Овна примечательно своей импульсивностью, целеустремленностью и настойчивостью.

Что нужно сделать 5 апреля

Для того, чтобы все запланированные дела осуществились – нужно не отвлекаться на второстепенные занятия и довести каждое из них до конца.

В этот день астрологи рекомендуют заняться новыми проектами и делами, особенно теми, которые ранее были недоступны. Также в этот день можно решить конфликты в семье или запланировать свидание. Не исключены в этот день и интересные знакомства, которые в будущем могут перерасти в серьезные отношения. День также благоприятен для решения финансовых вопросов – можно отдать долг или поискать дополнительный заработок. Удача будет сопутствовать тем, кто решит подписать в этот день финансовый договор.

Вечер стоит провести в приятной компании с друзьями, в непринужденной обстановке и повеселиться.

Новолуние в апреле (pinterest.com/Holistic Alliance)

Что нельзя делать 5 апреля

5 апреля астрологи рекомендуют тщательно подбирать слова, чтобы не наговорить лишнего и не спровоцировать ненужный конфликт. Также стоит избегать пустых разговоров, особенно с энергетическими вампирами или нечестными людьми. От агрессивно настроенных рекомендуется держаться подальше.

Также в этот день не стоит допускать грустные мысли или хандру. Позитивный настрой должен полностью вытеснить нерешительность, сомнения и разочарование.

5 апреля нужно прислушиваться к здравому смыслу и не принимать решения, не обдумав. Астрологи рекомендуют до 10 апреля не потакать импульсивным мыслям, идеям и прихотям, так как они могут завести в тупик и отдалить от цели.

Все изменения нужно проводить постепенно и размеренно, иначе жизнь превратиться в кошмар. Нельзя вестись на авантюры, а в любых непонятных ситуациях лучше искать компромиссные решения.

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