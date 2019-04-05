Новолуння у квітні: що не можна робити в цей день

Астрологи розповіли, коли в квітні буде новий місяць і що в цей день варто зробити, а що робити не рекомендується.

Молодик у другому весняному місяці випадає на 5 квітня. У п'ятницю, об 11 годині 50 хвилин настане новий місяць. Астрологи розповіли, що цей день насичений енергетикою і прекрасно підходить для тих, хто хоче уникнути неприємностей і провести день з користю. Молодий місяць у сузір'ї Овна примітний своєю імпульсивністю, цілеспрямованістю і наполегливістю.

Що потрібно зробити 5 квітня

Для того, щоб всі заплановані справи здійснилися – потрібно не відволікатися на другорядні заняття і довести кожну з них до кінця.

В цей день астрологи рекомендують зайнятися новими проектами і справами, особливо тими, які раніше були недоступні. Також у цей день можна вирішити конфлікти в сім'ї або призначити побачення. Не виключені в цей день і цікаві знайомства, які в майбутньому можуть перерости в серйозні стосунки. День також сприятливий для вирішення фінансових питань – можна віддати борг або шукати додатковий заробіток. Удача буде супроводжувати тих, хто вирішить підписати у цей день фінансовий договір.

Вечір варто провести в приємній компанії з друзями в невимушеній обстановці і повеселитися.

Новолуння у квітні (pinterest.com/Holistic Alliance)

Що не можна робити 5 квітня

5 квітня астрологи рекомендують ретельно підбирати слова, щоб не наговорити зайвого і не спровокувати непотрібний конфлікт. Також варто уникати пустих розмов, особливо з енергетичними вампірами або нечесними людьми. Від агресивно налаштованих рекомендується триматися подалі.

Також у цей день не варто допускати сумні думки або нудьгу. Позитивний настрій має повністю витіснити нерішучість, сумніви і розчарування.

5 квітня потрібно прислухатися до здорового глузду і не приймати рішення, не обдумавши. Астрологи рекомендують до 10 квітня не потурати імпульсивним думкам, ідеям і примхам, так як вони можуть завести в глухий кут і віддалити від мети.

Всі зміни потрібно проводити поступово та розмірено, інакше життя перетворитися на кошмар. Не можна вестися на авантюри, а в будь-яких незрозумілих ситуаціях краще шукати компромісні рішення.

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