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Все предсказания Ванги и Нострадамуса на 2021 год: конфликты и лекарство от рака

Автор: Анна Шиканова

Предсказания провидцев зачастую сбываются, хотя многие люди в них не верят. Известная провидица Ванга неоднократно говорила, что в год с двумя двойками мир захватит новая болезнь, которая придет с востока. Ее слова трактовали так, что вирус появится из Африки, но болезнь пришла из Китая.

2021 год окончательно вступил в права 12 февраля по восточному календарю и стало известно, что обещали на этот год Ванга, Мессинг и Нострадамус для всего человечества. Об этом пишет ресурс 59.

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Что предсказала миру на 2021 Ванга

Ванга предсказала, что в конце 2020 года мир найдет лекарство от страшного вируса, который поразит почти всю планету. Она утверждала, что медицина настолько пойдет вперед, что врачи смогут найти даже лекарство от рака.

"Люди начнут лишаться рассудка, и от этого будут продолжать умирать, но не от самого заболевания", - говорила болгарская провидица.

Она говорила, что Дональда Трампа в 2021 году поразит загадочная болезнь, которая оставит его глухим и вызовет травму мозга. А в России произойдет покушение на российского президента.

После этих печальных событий в 2021 году произойдет событие, которые объединит три самых крупных государства – "три гиганта объединятся. У некоторых людей будут красные деньги, я вижу цифры 100, 5 и много нулей". Последователи Ванги трактуют это, как объединение трех стран, а деньги – рубли и юани.

В 2021 году рухнет мировая экономика, а весь мир будут потрясать теракты и природные катаклизмы. Также Ванга говорила о "сильном драконе", который захватит весь мир.

Что предсказывал на 2021 год Вольф Мессинг

Мессинг назвал 2021 год самым сложным для экономики и предсказал спад промышленного производства и сельского хозяйства. Также во всем мире начнется ужасная безработица. Отношения между странами начнут накаляться из-за страшной болезни, которая охватит весь мир. Будут искать виновного в начале эпидемии и это приведет ко многим конфликтам.

После 2021 года появится Великий Пророк, который создаст совершенно новую религию и сможет объединить многих лидеров и страны. Он полностью поменяет правила. На востоке, по предсказаниям Мессинга, разгорится новый конфликт, в который будут втянуты Китай, Япония и Северная Корея. А вот Россия в 2021 году умудрится поругаться почти со всем миром и развернуть настоящие военные конфликты за свои территории. Но самый глобальный кризис произойдет у РФ из-за небольшого участка земли и есть предположение, что речь идет о Крыме.

Что предсказывал на 2021 год Нострадамус

Этот предсказатель наобещал миру много почти фантастического. Но после событий 2020 года к его пророчествам перестали относиться с юмором. Нострадамус рассказывал, что в 2021 году сумасшедший химик создаст биологическое оружие-вирус, которое будет превращать людей в зомби.

Также он говорил о том, что в мире начнется сильный кризис, который может повлечь за собой падение экономики и голод.

"Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия", - говорил предсказатель.

Кроме того, Нострадамус пообещал солнечные бури, которые принесут огромный вред всему живому на планете, а изменения климата приведут к войнам и конфликтам. А самым страшным пророчеством, которое было в книге Нострадамуса – это столкновение Земли с астероидом.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно загадать желание в первый день нового года по восточному календарю.

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