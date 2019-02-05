Новый эксперимент от Укрзализныци: на чем компания решила сэкономить

Фото: (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В поездах хотят уменьшить количество проводников

УЗ планирует в скором времени провести очередной эксперимент, суть которого будет заключаться в том, чтобы сократить количество проводников в поездах, таким образом уменьшив затраты на обслуживание пассажиров. Об этом информирует ЦТС.

На данный момент в УЗ на два вагона приходится три проводника, однако есть вероятность, что в скором времени количество сотрудников сократится. Эксперимент будет проведен в первом полугодии 2019 года на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

Также в ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт. "Укрзализныця" делает это с целью уменьшения затрат на обслуживание пассажиров. Пострадает ли при этом само качество обслуживания - неизвестно.

"В ходе эксперимента будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром. Данный подход к обслуживанию пассажиров апробировали железные дороги других государств. В частности, Беларусь уже длительное время применяет нормы обслуживания два проводника на два вагона", - отметили в госкомпании.

Напомним, что в сети показали жуткое состояние электрички Львов-Мукачево. Иван Дацюк рассказал, что в вагонах, которые утром подали на перрон, было грязно, везде валялись бумажки и остатки еды. От этого всего в вагоне стояла жуткая вонь.

Ранее мы писали о том, что пассажиры поезда "Львов-Мариуполь" решили сами сделать уборку в купе. Пользователи уже даже не удивляются увиденному, говорят, что подобный случай далеко не первый и, вероятнее всего, не последний.

А также рассказывали о том, что журналист показал ужасы международного поезда "Укрзализныци". Он написал, что такие вагоны отправляли разве что в гетто.