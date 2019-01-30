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Особый случай: пассажиры поезда "Львов-Мариуполь" решили сами сделать уборку в купе

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 15:28
Особый случай: пассажиры поезда "Львов-Мариуполь" решили сами сделать уборку в купе
Коллаж РБК-Украина

Пользователи утверждают, что вагоны должны были давно списать

Не так давно пассажирам поезда "Укрзализныци" пришлось спать в куртках, теперь же добавилась новая проблема - антисанитарные условия вынудили пассажиров самим убирать в купе. Об этом информирует Николай Сапаров в Facebook.

"Поезд "Львов-Мариуполь". 15 минут ушло, чтобы вытереть чёрную пыль со стен, полок и окна. Результат - на полотенце. Через окна не видно ни зги, такие немытые! К тому же рамы, кажется, выпадут прямо сейчас. Туалет - особый случай. Отмечу только привязанный ёршик и тряпку на полу, насквозь пропитанную мочой. Мариуполь должен стать примером, витриной Свободной Украины? Так почему же поезда, везущие полюбоваться на наш Оазис Мира и Стабильности, так дурно пахнут и выглядят?" - возмущается пассажир.

 

Фото: (facebook.com/Николай Сапаров)

Пользователи уже даже не удивляются увиденному, говорят, что подобный случай далеко не первый и, скорее всего, не последний. Однако некоторые утверждают, что проблему создают сами пассажиры, которые мусорят в вагонах:

"На поезде "Харьков - Одесса" (фирменном) состояние ещё хуже, чем у нас. У "Зализныци" нет денег на обновление подвижного состава, зато есть деньги на миллионные зарплаты руководителей и новогодние корпоративы";

"Помыть вагоны, заделать дырки в окнах - много денег не нужно. Воровать - не работать";

"УЗ" - только когда уже нет никакой альтернативы";

"Ну гадят же мимо унитаза обычные пассажиры";

Особый случай: пассажиры поезда &quot;Львов-Мариуполь&quot; решили сами сделать уборку в купе

Скриншот комментариев: (facebook.com/Николай Сапаров)

Напомним, что в поезде ''Укрзализныци'' разгорелся нешуточный скандал.

Ранее во Львове женщина "заминировала" вокзал. Как она объяснила, ей пришлось это сделать, так как она опаздывала на поезд.

Мы писали, что пассажиров поезда "Ужгород-Одесса" залило кипятком.

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