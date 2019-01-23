В вагоне 11 градусов: в поезде ''Укрзализныци'' разгорелся нешуточный скандал

Коллаж РБК-Украина

Начальник поезда винит во всем плохой уголь

Не так давно пассажирам Черновцы-Киев пришлось спать в куртках и шубах из-за жуткого холода, теперь та же ситуация повторилась и в поезде Днепр-Лисичанск. Пользователь Facebook-сети высказала свое недовольство, отметив, что столбик термометра в вагоне достигал лишь 11 градусов.

По словам девушки, в поезде было ужасно холодно, терпеть такие условия было невыносимо и она решила пообщаться с начальником поезда. Однако тот начал во всем винить плохой уголь, и отметил, что от него тут мало что зависит.

Фото: (facebook.com/alena.zhygir)

А дальше голос проводницы на заднем фоне: "Вы что, не знаете, в какой стране живете?". Пассажирка поезда была шокирована подобным ответом и принялась звонить на горячую линию. Однако безуспешно.

Скриншот поста: (facebook.com/alena.zhygir)

Позже на инцидент отреагировал журналист Александр Рудоманов. Он считает, что проблема здесь кроется не в стране и не в плохом угле, а в работниках, которые позволяют себе принимать этот плохой уголь.

Скриншот поста: (facebook.com/alena.zhygir)

Напомним, что во Львове женщина "заминировала" вокзал. Как она объяснила, ей пришлось это сделать, так как она опаздывала на поезд.

Мы писали, что пассажиров поезда "Ужгород-Одесса" залило кипятком.

А также, что "Укрзализныцю" пристыдили за состояние поездов. Ярослав Гула выложил ряд снимков, на которых видны разбитые и грязные окна, обтрепанные, протертые сидения и дырявые полы, через которые можно рассмотреть рельсы.