Новый процесс принесет волну аномалий: эксперт дала прогноз на лето 2020

Прогноз погоды на лето 2020 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Метеоролог Вера Балабух рассказала о новых метеорологических процессах и дала прогноз на лето

Прогноз погоды на лето 2020 опубликован множеством метеорологов. Все они сходятся в одном: глобальное потепление принесет засуху. Однако метеоролог Вера Балабух определила новые метеорологические процессы, которые могут существенно повлиять на погоду летом в этом году.

Как рассказывает украинский метеоролог Вера Балабух, из-за нового процесса этим летом может почувствоваться существенное снижение температуры. Об этом эксперт рассказала в интервью OBOZREVATEL.

"Тенденция глобального потепления в мире продолжается. Нынешнее лето может быть теплым и достаточно сухим, но сейчас появился другой процесс, который откорректирует этот прогноз – это существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим. Оно играет чрезвычайно большую роль в циркуляции атмосферы. Особенно Европы и Америки. Атлантика для нас является кухней погоды, от нее зависит, какие именно процессы будут преобладать, и какие воздушные массы поступят", - рассказывает метеоролог.

Кроме того, эксперт отметила, что в последующие года мир ожидает все больше погодных аномалий.

"Погодные тенденции последних лет сохранятся. В средней и долгосрочной перспективе они даже усилятся, потому что все это происходит в очень больших масштабах. В Арктике начали таять ледники, о чем свидетельствует те же +33 в Якутии. Мир ждут засухи, аномальные температуры, шквалы и ливни", - подытожила эксперт.

Напомним, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь 2020. Отмечается, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будут в норме.

Ранее мы писали, что главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна