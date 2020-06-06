Новий процес принесе хвилю аномалій: експерт дала прогноз на літо 2020

Прогноз погоди на літо 2020 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Метеоролог Віра Балабух розповіла про нові метеорологічні процеси і дала прогноз на літо

Прогноз погоди на літо 2020 опублікований безліччю метеорологів. Всі вони сходяться в одному: глобальне потепління принесе посуху. Однак метеоролог Віра Балабух визначила нові метеорологічні процеси, які можуть істотно вплинути на погоду влітку цього року.

Як розповідає український метеоролог Віра Балабух, через новий процес цього літа може відчутися істотне зниження температури. Про це експерт розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Тенденція глобального потепління у світі триває. Нинішнє літо може бути теплим і досить сухим, але зараз з'явився інший процес, який відкоригує цей прогноз – це суттєве зниження температури в районі течії Гольфстрім. Воно відіграє надзвичайно велику роль у циркуляції атмосфери. Особливо Європи і Америки. Атлантика для нас є кухнею погоди, від неї залежить, які саме процеси будуть переважати, і які повітряні маси надійдуть", - розповідає метеоролог.

Крім того, експерт відзначила, що в наступні роки світ чекає все більше погодних аномалій.

"Погодні тенденції останніх років збережуться. В середній і довгостроковій перспективі вони навіть посиляться, тому що все це відбувається в дуже великих масштабах. В Арктиці почали танути льодовики, про що свідчить ті ж +33 в Якутії. Світ чекають посухи, аномальні температури, шквали та зливи", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень 2020. Відзначається, що погода в Україні в червні буде тепліше, ніж звичайно, а от кількість опадів буде в нормі.

Раніше ми писали, що головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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Автор: Киселева Анна