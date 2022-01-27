Нутрициолог назвала главную опасность суши: "может привести к тяжелым последствиям"

Фитнес-тренер и нутрициолог Марина Боржемская рассказала, действительно ли суши и роллы могут навредить организму.

О том, к каким последствиям может привести употребление этих блюд, она предостерегла на своей странице в Instagram.

Как часто бывает, то, что полезно, может приносить и существенный вред организму. Главная опасность суши - сырая рыба, которая не всегда хранится по правилам.

Также водоросли нори как источник йода можгут быть опасны в больших количествах и вызывать нарушения в работе щитовидной железы. А это может привести к тяжелым последствиям и заболеваниям.



Соевый соус вкусный и приятный. Однако он содержит большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах и повышает давление у гипертоников.



Кроме того, рис, который готовят специально для суши, обрабатывается и теряет некоторые полезные вещества, что также сказывается на фигуре.



Нутрициолог рассказала, чем могут быть опасны суши (фото: pexels.com)

"Так что не стоит злоупотреблять японской кухней и есть суши слишком часто. И важно не есть вечером. Это не самое диетическое и полезное блюдо из вариантов, которые окружают нас. Но иногда побаловать можно - как и во всем, нужна мера", - отметила Боржемская.

Однако, говорит специалист по правильному питанию, суши могут быть и полезными: свежие и правильно приготовленные роллы и суши - благотворное и питательное блюдо. Один из основных компонентов - морская рыба, а она содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

Суши заворачивают в водоросли нори, которые содержат полезный для организма йод, ретинол, витамины С и Е.

Дополнение к суши: васаби, имбирь и соевый соус - оказывают антисептическое, антибактериальное и иммуностимулирующее действие, благотворно влияют на нервную систему, выступают антиоксидантами и антидепрессантами.