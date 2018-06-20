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"Нужно отобрать монополию": украинцам рассказали, что делать с русским языком

STYLERLIFE        20.06.2018 - 23:36
Иллюстративное фото: украинский язык (Styler)
Иллюстративное фото: украинский язык (Styler)

Украинский язык является самостоятельным и самобытным

Известный украинский телеведущий Евгений Киселев уверен, что у России необходимо отобрать монополию на русский язык. Об этом он сообщил во время интервью с журналистами, передает "Главком".

По его словам, на эту идею его подтолкнул писатель Андрей Курков.

"У него, оказывается, есть очень небанальная идея относительно русского языка в Украине. Звучит она приблизительно так: нужно отобрать у России монополию на русский язык, потому что украинский, по сути, является самостоятельным. Точно также, как американская версия английского языка", - сказал он.

В то же время Киселев уточнил, что в отличии от американского, украинский язык является неизученным и неисследованным.

Кстати, в городе Святогорск Донецкой области владельцы одного из местных заведений потроллили россиян. Об этом рассказал пользователь под ником "Вася Барабаненко". Украинцы заметили подвох в "троллинге" владельцев кафе. В меню в списке яств есть название русского национального блюда, которое подавать не предлагают.

Однако в меню все же предлагается другое традиционное российское блюдо - окрошка. Также была замечена надпись на русском языке: "Первое".

Как сообщалось ранее, известный российский спортивный комментатор Василий Уткин отказался комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

Назвать причину прекращения работы на пропагандистском телеканале он отказался.

"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить", — сказал Уткин. Комментатор также добавил, что не перестанет писать о чемпионате мира в социальных сетях.

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Теги: русский язык, украинцы, украинский язык
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