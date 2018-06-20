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"Потрібно відібрати монополію": українцям розповіли, що робити з російською мовою

STYLERLIFE        20.06.2018 - 23:36
Ілюстративне фото: українська мова (Styler)
Ілюстративне фото: українська мова (Styler)

Українська мова є самостійною та самобутною

Відомий український телеведучий Євген Кисельов упевнений, що в Росії необхідно відібрати монополію на російську мову. Про це він повідомив під час інтерв'ю з журналістами, передає "Главком".

За його словами, на цю ідею його підштовхнув письменник Андрій Курков.

"У нього, виявляється, є дуже небанальна ідея щодо російської мови в Україні. Звучить вона приблизно так: потрібно відібрати у Росії монополію на російську мову, тому що українська, по суті, є самостійною . Точно так, як американська версія англійської мови", - сказав він.

У той же час Кисельов уточнив, що на відміну від американського, українська мова є невивченою і недослідженою.

До речі, в місті Святогірськ Донецької області власники одного з місцевих закладів потролили росіян. Про це розповів користувач під ніком "Вася Барабаненко". Українці помітили підступ у "тролінгу" власників кафе. В меню в списку страв є назва російської національної страви, яке подавати не пропонують.

Проте в меню все ж пропонується інше традиційне російське блюдо - окрошка. Також була помічена напис російською мовою: "Перше".

Як повідомлялося раніше, відомий російський спортивний коментатор Василь Уткін відмовився коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі.

Назвати причину припинення роботи на пропагандистському телеканалі він відмовився.

"Ми розлучаємося з Першим каналом через взаємоповагу. Ви хочете знати, чому так вийшло. Прошу вас поважати моє право, а я не хочу про це говорити", — сказав Уткін. Коментатор також додав, що не перестане писати про чемпіонат світу в соціальних мережах.

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Теги: русский язык, украинцы, украинский язык
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