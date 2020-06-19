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Что нужно знать о диарее: Супрун рассказала, как избавиться от неудобной проблемы

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 07:15
Что нужно знать о диарее: Супрун рассказала, как избавиться от неудобной проблемы
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун подробно рассказала о симптомах диареи и как ее лечить

Уляна Супрун рассказала о диарее и дала ряд советов относительно этой деликатной проблеме, а также объяснила, что может вызвать понос и как с ним бороться.

Бывший руководитель Минздрава отметила, что диарея не только неприятная, но и угрожающая, так как может вызвать обезвоживание и нарушение всасывания в кишечнике. Супрун написала в своем Facebook, что в результате может сильно упасть давление, ухудшиться внимание и ясность мыслей, а также наступить потеря сознания.

"Диарея - это когда у человека водянистые или жидкий стул по меньшей мере три раза в день. Другие симптомы диареи такие: внезапные позывы в туалет, судороги, неконтролируемая дефекация, тошнота, боль в животе. В случае инфекции диарею могут сопровождать кровь в кале, высокая температура или ощущение холода в теле, головокружение, рвота", - говорится в публикации.

Что вызывает диарею

Острую диарею (длится от суток до трех недель) вызывают чаще всего вирусные и бактериальные инфекции: норовирусы и ротавирусы, и бактерии Campylobacter, Escherichia coli (кишечная палочка, как снова попала в желудочно-кишечный тракт с грязной пищей), Salmonella и Shigella.

Также проблему вызывает и возбудитель холеры Vibrio cholerae, а еще - простейшие паразиты, такие как криптоспоридии, энтамебы и гардии. Ее может вызвать и сильный приступ тревожности.

Хроническую диарею (которая продолжается более трех недель) могут вызвать паразиты, прием медикаментов, и такие болезни кишечника:

  • синдром раздраженного кишечника (форма с диареей)
  • болезнь воспаленного кишечника (болезнь Крона и язвенный колит)
  • пищевые непереносимости (лактозы или глютена) или аллергии
  • избыток гормонов щитовидной железы (гипертиреоз)
  • хронические инфекции
  • некоторые лекарства (чаще всего индивидуальный побочный эффект от препарата).

Как лечат острую диарею

Большинство случаев острой диареи проходят в течение двух суток без лечения антибиотиками. Но для диагностики и лечения лучше сдать кал на анализ.

Медикаментозная терапия включает в себя субсалицилат висмута та лоперамид.

"В случае бактериальных инфекций (высокая температура, кровь в кале и опыт потребления пищи грязными руками) эти препараты принимать нельзя. Это ухудшит состояние, потому что патоген будет дольше оставаться в кишечнике, и их токсины будут дольше попадать в кровь. В случае подозрения бактериальной инфекции немедленно обращайтесь к врачу. Он пропишет антибиотик в дополнение к терапии, направленной на прекращение поноса", - рассказала Супрун.

Если диарею вызвали вирусы, то остается ждать выздоровления и предотвращать обезвоживание.

Медик напомнила, что против ротавирусной инфекции есть вакцина - она ​​платная, но у нее есть положительный побочный эффект (кроме предотвращения опасной для малыша диареи) - снижение риска развития диабета 1 типа на треть.

"В случае диареи сразу следует пить много воды с сахаром и солью, или даже минеральным комплексом для восстановления электролитного баланса после обезвоживания", - посоветовала Супрун.

Молоко и молочные продукты нельзя употреблять пару суток или пока симптомы не пройдут. Даже если вы нормально переваривает лактозу, в случае кишечных инфекций возникает временная лактазная непереносимость, которая еще больше усилит диарею.

Хроническую диарею лечат сложнее. Здесь также есть момент "чтобы прекратился понос", который достигается приемом лекарств для уменьшения перистальтики и для восстановления поглощения воды в толстом кишечнике, отметила медик.

В этом случае важно обратить внимание, нет ли "красных флажков", таких болезней как рак, и провести диагностику. Делают такое:

  • анализ крови
  • определение уровня гемоглобина и ферритина (чтобы оценить уровень железа и проблемы с всасыванием)
  • уровень С-реактивного белка (уровень воспаления),
  • антитела к тканевой трансаминазе (тест целиакией - непереносимостью глютена)
  • уровень гормонов щитовидной железы
  • уровень кальпротектина в кале
  • анализ кала (свободные жирные кислоты, лейкоциты, скрытая кровь, паразиты)
  • уровень альбумина в сыворотке крови
  • оценивают работу почек (анализ мочи, сколько мочи выделяется в сутки и сколько было выпито)

Если причина хронической диареи в избытке гормонов щитовидной железы, то нужно или нейтрализовать гормоны лекарствами, или прибегать к операционным вмешательствам - но это будет решать эндокринолог.

Ранее сообщалось, что Супрун дала полезные советы, как спастись от жары и солнечных ожогов.

Также недавно Супрун ответила на деликатный вопрос и рассказала, как избавиться от запаха из рта.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровьеУльяна Супрун
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