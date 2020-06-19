Что нужно знать о диарее: Супрун рассказала, как избавиться от неудобной проблемы

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун подробно рассказала о симптомах диареи и как ее лечить

Уляна Супрун рассказала о диарее и дала ряд советов относительно этой деликатной проблеме, а также объяснила, что может вызвать понос и как с ним бороться.

Бывший руководитель Минздрава отметила, что диарея не только неприятная, но и угрожающая, так как может вызвать обезвоживание и нарушение всасывания в кишечнике. Супрун написала в своем Facebook, что в результате может сильно упасть давление, ухудшиться внимание и ясность мыслей, а также наступить потеря сознания.

"Диарея - это когда у человека водянистые или жидкий стул по меньшей мере три раза в день. Другие симптомы диареи такие: внезапные позывы в туалет, судороги, неконтролируемая дефекация, тошнота, боль в животе. В случае инфекции диарею могут сопровождать кровь в кале, высокая температура или ощущение холода в теле, головокружение, рвота", - говорится в публикации.

Что вызывает диарею

Острую диарею (длится от суток до трех недель) вызывают чаще всего вирусные и бактериальные инфекции: норовирусы и ротавирусы, и бактерии Campylobacter, Escherichia coli (кишечная палочка, как снова попала в желудочно-кишечный тракт с грязной пищей), Salmonella и Shigella.

Также проблему вызывает и возбудитель холеры Vibrio cholerae, а еще - простейшие паразиты, такие как криптоспоридии, энтамебы и гардии. Ее может вызвать и сильный приступ тревожности.

Хроническую диарею (которая продолжается более трех недель) могут вызвать паразиты, прием медикаментов, и такие болезни кишечника:

синдром раздраженного кишечника (форма с диареей)

болезнь воспаленного кишечника (болезнь Крона и язвенный колит)

пищевые непереносимости (лактозы или глютена) или аллергии

избыток гормонов щитовидной железы (гипертиреоз)

хронические инфекции

некоторые лекарства (чаще всего индивидуальный побочный эффект от препарата).

Как лечат острую диарею

Большинство случаев острой диареи проходят в течение двух суток без лечения антибиотиками. Но для диагностики и лечения лучше сдать кал на анализ.

Медикаментозная терапия включает в себя субсалицилат висмута та лоперамид.

"В случае бактериальных инфекций (высокая температура, кровь в кале и опыт потребления пищи грязными руками) эти препараты принимать нельзя. Это ухудшит состояние, потому что патоген будет дольше оставаться в кишечнике, и их токсины будут дольше попадать в кровь. В случае подозрения бактериальной инфекции немедленно обращайтесь к врачу. Он пропишет антибиотик в дополнение к терапии, направленной на прекращение поноса", - рассказала Супрун.

Если диарею вызвали вирусы, то остается ждать выздоровления и предотвращать обезвоживание.

Медик напомнила, что против ротавирусной инфекции есть вакцина - она ​​платная, но у нее есть положительный побочный эффект (кроме предотвращения опасной для малыша диареи) - снижение риска развития диабета 1 типа на треть.

"В случае диареи сразу следует пить много воды с сахаром и солью, или даже минеральным комплексом для восстановления электролитного баланса после обезвоживания", - посоветовала Супрун.

Молоко и молочные продукты нельзя употреблять пару суток или пока симптомы не пройдут. Даже если вы нормально переваривает лактозу, в случае кишечных инфекций возникает временная лактазная непереносимость, которая еще больше усилит диарею.

Хроническую диарею лечат сложнее. Здесь также есть момент "чтобы прекратился понос", который достигается приемом лекарств для уменьшения перистальтики и для восстановления поглощения воды в толстом кишечнике, отметила медик.

В этом случае важно обратить внимание, нет ли "красных флажков", таких болезней как рак, и провести диагностику. Делают такое:

анализ крови

определение уровня гемоглобина и ферритина (чтобы оценить уровень железа и проблемы с всасыванием)

уровень С-реактивного белка (уровень воспаления),

антитела к тканевой трансаминазе (тест целиакией - непереносимостью глютена)

уровень гормонов щитовидной железы

уровень кальпротектина в кале

анализ кала (свободные жирные кислоты, лейкоциты, скрытая кровь, паразиты)

уровень альбумина в сыворотке крови

оценивают работу почек (анализ мочи, сколько мочи выделяется в сутки и сколько было выпито)

Если причина хронической диареи в избытке гормонов щитовидной железы, то нужно или нейтрализовать гормоны лекарствами, или прибегать к операционным вмешательствам - но это будет решать эндокринолог.

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Автор: Styler