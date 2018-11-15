Облачно и мокрый снег: прогноз погоды в Киеве на 15 ноября

Фото: снег в городе (Надежда Ковтан/РБК-Украина)

Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг, 15 ноября, в Киеве весь день будет облачная погода. С самого утра в столице ожидается мокрый снег.

Ближе к полдню осадки прекратятся.

Днем температура воздуха будет от -1 до +1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нуля.

Фото: meteo.gov.ua

Отметим, что 15 ноября почитается память святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили следующее:

"Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит" — световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима будет мягкой. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Украине на 15 ноября.

Кроме того, синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине.

Также синоптики объявили о приходе в Киев климатической зимы.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней, когда она началась 18 декабря, напомнили в обсерватории.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 января в 2015 году.

Видео: РБК-Украина