Дожди и мокрый снег: подробный прогноз погоды на 15 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщают, что в центральных, северных и южных регионах возможен снег

В четверг, 15 ноября, по всей территории Украины ожидается преимущественно холодная погода. Солнца и тепла не стоит ожидать ни в одном регионе, сообщают в Укргидрометцентре.

Самая теплая погода будет на Западной Украине. Во Львовской, Луцкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидается температура до +5…+7 градусов по Цельсию. Также во всех западных регионах страны пройдут дожди. Ночью температура не опустится ниже +2 градусов.

Фото: (pixabay.com)

В центре и на юге Украины погода немного ухудшится. Так, температура днем поднимется максимум до +1…+3 градусов. Примерно те же показатели ожидаются и ночью. В Херсонской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях пройдет снег с дождем. То же касается и столицы Украины.

Прогноз погоды на 15 ноября (meteo.gov.ua)

Холоднее всего 15 ноября будет на востоке страны. Температура там будет от 0 до +2 днем и до -5 градусов ночью. Везде на востоке, кроме Харьковской и Полтавской областей, ожидается снег с дождем.

Ранее синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине.

Также сотрудники Укргидрометцентра рассказали о том, какой погода будет в Киеве.

Видео: (video.rbc.ua)