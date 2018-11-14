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Дощі та мокрий сніг: детальний прогноз погоди на 15 листопада

STYLERЖиття    14.11.2018 - 20:30
Дощі та мокрий сніг: детальний прогноз погоди на 15 листопада
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомляють, що в центральних, північних і південних регіонах можливий сніг

У четвер, 15 листопада, по всій території України очікується переважно холодна погода. Сонця і тепла не варто очікувати в жодному регіоні, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Найтепліша погода очікується на Західній Україні. У Львівській, Луцькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікується температура до +5...+7 градусів за Цельсієм. Також у всіх західних регіонах країни пройдуть дощі. Вночі температура не опуститься нижче +2 градусів.

Дощі та мокрий сніг: детальний прогноз погоди на 15 листопада

Фото: (pixabay.com)

У центрі і на півдні України погода трохи погіршиться. Так, температура вдень підніметься максимум до +1...+3 градусів. Приблизно ті ж показники очікуються і вночі. В Херсонській, Одеській, Миколаївській, Черкаській та Київській областях пройде сніг з дощем. Те ж стосується і столиці України.

Дощі та мокрий сніг: детальний прогноз погоди на 15 листопада

Прогноз погоди на 15 листопада (meteo.gov.ua)

Найхолодніше 15 листопада буде на сході країни. Температура там буде від 0 до +2 вдень та до -5 градусів вночі. Скрізь на сході, крім Харківської та Полтавської областей, очікується сніг з дощем.

Раніше синоптик попередила про погіршення погоди в Україні.

Також співробітники Укргідрометцентру розповіли про те, яка погода буде в Києві.

Відео: (video.rbc.ua)

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