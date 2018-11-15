Хмарно і мокрий сніг: прогноз погоди у Києві на 15 листопада

Фото: сніг в місті (Ковтан Надія/РБК-Україна)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в четвер

За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер, 15 листопада, в Києві весь день буде хмарна погода. З самого ранку в столиці очікується мокрий сніг.

Ближче до обіду опади припиняться.

Вдень температура повітря буде від -1 до +1 градуса. Вночі стовпчик термометра опуститься до 5 градусів нижче нуля.

Фото: meteo.gov.ua

Зазначимо, що 15 листопада вшановується пам'ять святих Акиндіна і Пигасия. У народі говорили наступне:

"Акиндин розпалює стодолу, Пегасий сонце гасить" — світловий день ставав усе коротшим. Якщо на Акиндіна небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо у цей день низький туман, то зима буде м'якою. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання грунту.

Нагадаємо, раніше ми публікували докладний прогноз погоди в Україні на 15 листопада.

Крім того, синоптик попередила про погіршення погоди в Україні.

Також синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної, коли вона почалася 18 грудня, нагадали в обсерваторії.

Раніше всього в Київ зима прийшла 20 жовтня в 1920 році, а пізніше всього - 29 січня 2015 році.

Відео: РБК-Україна