Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 16 ноября

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Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 16 ноября, в Киеве будет облачно, но осадков не ожидается.

Такая погода продлится в столице на протяжении всего дня.

Днем температура воздуха составит не выше -1 + 1 °C. Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов ниже нуля.

Скриншот: meteo.gov.ua

В народе 16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 ноября.

Кроме того, синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине.

Также синоптики объявили о приходе в Киев климатической зимы.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней, когда она началась 18 декабря, напомнили в обсерватории.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 января в 2015 году.

Видео: РБК-Украина