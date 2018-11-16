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Хмарно, але без опадів прогноз погоди в Києві на 16 листопада

STYLERЖиття    16.11.2018 - 07:07
Хмарно, але без опадів прогноз погоди в Києві на 16 листопада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці у п'ятницю

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю, 16 листопада, в Києві буде хмарно, але опадів не очікується.

Така погода триватиме у столиці на протязі всього дня.

Вдень температура повітря становитиме не вище -1 + 1 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до 7 градусів нижче нуля.

Погода у Києві на 16 листопада

Скріншот: meteo.gov.ua

У народі 16 листопада вшановується пам'ять святого Акепсима, Йосипа пресвітера і Аифала диякона. У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то улов буде поганим.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 листопада.

Крім того, синоптик попередила про погіршення погоди в Україні.

синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими.

Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної, коли вона почалася 18 грудня, нагадали в обсерваторії.

Раніше всього в Київ зима прийшла 20 жовтня в 1920 році, а пізніше всього - 29 січня 2015 році.

Відео: РБК-Україна

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