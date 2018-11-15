Мороз, солнце и дожди: синоптики дали прогноз погоды на 16 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

По данным Укргидрометцентра в большинстве регионов обещается малооблачная сухая погода

В пятницу, 16 ноября, на всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода. За исключением Востока и Юга: там пройдут дожди со снегом. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Наиболее теплая погода ожидается на Западной Украине. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ужгородской и Луцкой областях ожидается температура до +7…+9 градусов по Цельсию. Теплее всего будет в Ужгородской области – до +9, холоднее всего в Винницкой: от 0 до +2. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов. Осадков не ожидается.

Скриншот прогноза погоды на 16 ноября (meteo.gov.ua)

В Центральной Украине будет немного прохладнее: от 0 до +1…+2. Ночью температура упадет до местами -4…-6. Дождей не ожидается.

На востоке и юге страны, за исключением Харьковской и Полтавской областей, будет сохраняться преимущественно пасмурная погода. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях. Температура днем от -1 до +2, ночью опустится до -4.

Фото: (pixabay.com)

На территории Крымского полуострова ожидаются дожди. Дневная температура составит +5…+7, ночью – 0 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали о сильных ветрах в Украине.

Ранее стало известно о том, какая погода сохранится до конца этой недели.

Видео: (video.rbc.ua)