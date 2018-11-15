Мороз, сонце і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

За даними Укргідрометцентру в більшості регіонів обіцяється малохмарна суха погода

У п'ятницю, 16 листопада, на всій території України очікується переважно сонячна погода. За винятком Сходу і Півдня: там пройдуть дощі зі снігом. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Найбільш тепла погода очікується на Західній Україні. У Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Ужгородській та Луцькій областях очікується температура до +7...+9 градусів за Цельсієм. Найтепліше буде в Ужгородській області – до +9, найхолодніше у Вінницькій: від 0 до +2. Вночі температура опуститься до -1...-3 градусів. Опадів не очікується.

Скріншот прогнозу погоди на 16 листопада (meteo.gov.ua)

В Центральній Україні буде трохи прохолодніше: від 0 до +1...+2. Вночі температура місцями впаде до -4...-6. Дощів не очікується.

На сході і півдні країни, за винятком Харківської і Полтавської областей, буде зберігатися переважно похмура погода. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях. Температура вдень від -1 до +2, вночі опуститься до -4.

Фото: (pixabay.com)

На території Кримського півострова очікуються дощі. Денна температура становитиме +5...+7, вночі – 0 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про сильні вітри в Україні.

Раніше стало відомо про те, яка погода збережеться до кінця цього тижня.

Відео: (video.rbc.ua)