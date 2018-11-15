ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Мороз, сонце і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада

STYLERЖиття    15.11.2018 - 20:30
Мороз, сонце і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

За даними Укргідрометцентру в більшості регіонів обіцяється малохмарна суха погода

У п'ятницю, 16 листопада, на всій території України очікується переважно сонячна погода. За винятком Сходу і Півдня: там пройдуть дощі зі снігом. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Найбільш тепла погода очікується на Західній Україні. У Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Ужгородській та Луцькій областях очікується температура до +7...+9 градусів за Цельсієм. Найтепліше буде в Ужгородській області – до +9, найхолодніше у Вінницькій: від 0 до +2. Вночі температура опуститься до -1...-3 градусів. Опадів не очікується.

Мороз, сонце і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада

Скріншот прогнозу погоди на 16 листопада (meteo.gov.ua)

В Центральній Україні буде трохи прохолодніше: від 0 до +1...+2. Вночі температура місцями впаде до -4...-6. Дощів не очікується.

На сході і півдні країни, за винятком Харківської і Полтавської областей, буде зберігатися переважно похмура погода. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях. Температура вдень від -1 до +2, вночі опуститься до -4.

Мороз, сонце і дощі: синоптики дали прогноз погоди на 16 листопада

Фото: (pixabay.com)

На території Кримського півострова очікуються дощі. Денна температура становитиме +5...+7, вночі – 0 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про сильні вітри в Україні.

Раніше стало відомо про те, яка погода збережеться до кінця цього тижня.

 

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України ГідрометцентрпрогнозснегдождиСолнценоябрьморозысиноптики
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся