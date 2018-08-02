"Обводит вас вокруг пальца": известный журналист жестко высказался об Усике

Фото: РБК-Украина

Боксера раскритиковали за "пророссийскую" позицию

Украинский журналист Айдер Муждабаев жестко раскритиковал абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика и его поклонников. Он назвал боксера пропагандистом "мира" и "пророссийским" обманщиком. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте - дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не выйдет", - написал журналист.

"Ваш кумир Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят только враги Украины, больше никто", - добавил он.

"Ваш кумир Усик поддерживает крестный ход московских попов. Это чистый сепар, без примесей. И он не "дурак-боксер", у него все продуманно и осознанно. Это пропагандист "мира", на прикорме в виде поясов, премиальных. "Мира" на условиях капитуляции", - считает Муждабаев.

"Он не случайно боксировал в Москве и обнимался с русским. Если вы болеете за него как за "украинского патриота", то вы такие же "патриоты". Или вы настолько глупы, что не о чем говорить", - высказался журналист.

"Пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца", - заявил Муждабаев.

"А еще фанаты Усика, кроме слепых восторженных обожателей (думаю, и такие есть) — отпетые лицемеры. Раньше они говорили, что Усик патриот, вот вам и флаг, и гимн, посмотрите! А теперь, уверен, начнут твердить, что "бокс вне политики", и надо, мол, судить по делам", - отметил он.

"По мне такие слова во время войны из уст известного в стране человека — это и есть дела, направленные против страны. В этом суть, остальное — шелуха. И никакие бои, победные ли, проигранные, не изменят сути", - считает журналист.

Видео: Александр Усик (YouTube/BoxingUA)

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Напомним, Александр Усик одержал победу в поединке с россиянином Муратом Гассиевым. Бой состоялся в Москве. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени легендарного Мухаммеда Али и первым украинцем в истории, который победил в турнире Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Напомним, Усик ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход.

Кстати, Александр Усик рассказал о критике в соцсетях, карьере и поединке в Москве.

Ранее журналист указал на различия между Украиной и Россией.

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