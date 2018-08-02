"Обводить вас навколо пальця": відомий журналіст жорстко висловився про Усика

Фото: РБК-Україна

Боксера розкритикували за "проросійську" позицію

Український журналіст Айдер Муждабаєв жорстко розкритикував абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі Олександра Усика та його шанувальників. Він назвав боксера пропагандистом "миру" і "проросійським" обманщиком. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Труси або хрестик, фанати Усика, вибирайте - далі будувати з себе одночасно патріотів України не вийде", - написав журналіст.

"Ваш кумир Усик обожнює кремлівського антиукраїнського троля Шарія. Це стовідсотковий ворог України, його дивляться тільки вороги України, більше ніхто", - додав він.

"Ваш кумир Усик підтримує хресний хід московських попів. Це чистий сепар, без домішок. І він не "дурень-боксер", у нього все продумано і усвідомлено. Це пропагандист "миру", на прикормі у вигляді поясів, преміальних. "Миру" на умовах капітуляції", - вважає Муждабаєв.

"Він не випадково боксував в Москві і обіймався з росіянином. Якщо ви вболіваєте за нього як за "українського патріота", то ви такі ж "патріоти". Чи ви настільки дурні, що нема про що говорити", - висловився журналіст.

"Проросійський Усик з українським прапором в руках водить вас, як дітей навколо пальця", - заявив Муждабаєв.

"А ще фанати Усика, крім сліпих захоплених обожнювачів (думаю, і такі є) — пропащі лицеміри. Раніше вони говорили, що Усик патріот, ось вам і прапор, і гімн, подивіться! А тепер, впевнений, почнуть повторювати, що "бокс поза політикою", і треба, мовляв, судити по справах", - зазначив він.

"Мені такі слова під час війни з вуст відомої в країні людини — це і є справи, спрямовані проти країни. В цьому суть, інше — лушпиння. І ніякі бої, переможні, програні, не змінять суті", - вважає журналіст.

Відео: Олександр Усик (YouTube/BoxingUA)



Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу у поєдинку з росіянином Муратом Гассиевым. Бій відбувся в Москві. Українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені легендарного Мухаммеда Алі і першим українцем в історії, який переміг у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

Нагадаємо, Усик відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід.

До речі, Олександр Усик розповів про критику в соцмережах, кар'єрі і поєдинку в Москві.

Раніше журналіст вказав на відмінності між Україною і Росією.

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