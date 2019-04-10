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Обзывают нацистами: сеть гипермаркетов вляпалась в скандал

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 19:52
Обзывают нацистами: сеть гипермаркетов вляпалась в скандал
Эпицентр в Киеве попал в скандал из-за украинского языка (коллаж: РБК-Украина)

Администрация Эпицентра извинилась перед мужчиной за инцидент

Строительный гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, по адресу Кольцевая дорога, 1Б оказался в центре языкового скандала. Покупателя отказались обслуживать на украинском языке, а потом и вообще обозвали нацистом. Об этом в Facebook написал Александр Лозовой, который и стал жертвой такого обслуживания.

По его словам он подошел к кассе, вежливо поздоровался, но кассир Елена Каменева продолжила обслуживать его на русском языке. Когда Александр тактично попросил перейти на государственный язык, кассирша начала хамить и обзывать покупателя.

"Ее как будто что-то укусило, она категорически отказалась это делать (переходить на украинский язык. - Ред.), обозвала меня нацистом и сказала что, "мы их тут скоро поубиваем", - пишет Александр Лозовой.

Обзывают нацистами: сеть гипермаркетов вляпалась в скандал

Эпицентр в Киеве попал в скандал из-за украинского языка (та самая кассирша, фото: facebook.com/weddinggeneral)

Мужчина попросил вызвать администратора, которая вежливо его обслужила и объяснила, что в "Эпицентре" от сотрудников не требуют обслуживать клиентов на государственном языке.

Некоторое время спустя Александр Лозовой написал, что ему позвонил директор гипермаркета, искренне извинился за ситуацию, которая произошла накануне.

"Пообещал, что кассирша, которая отказалась меня обслуживать на государственном языке и обозвала нацистом, больше не будет работать в этом гипермаркете", - написал мужчина.

Ранее мы писали о том, что известный львовский активист Святослав Литинский через суд заставил известный косметический бренд Yves Rocher создать украиноязычную версию своего сайта.

Напомним, в штабе Владимира Зеленского заявили, что в случае победы на выборах президента Украины 2019 он намерен популяризировать украинский язык, но и предоставлять возможность для использования любых других языков.

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