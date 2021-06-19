В Одессе девочка выпала с 9 этажа: жизнь ей спасла счастливая случайность (фото)

В Одессе из окна многоэтажки выпала девочка. К счастью, все закончилось хорошо.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Одесса как она есть".

Так, событие произошло 19 июня, в новостройках ЖК “Радужный”, где недавно родители купили квартиру. Там трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже.

Жизнь ребенку спасла то, что он упал на клумбу. На место инцидента приехали медики, но помощь, похоже, не понадобилась. Девочку забрал папа, которому она и рассказала, что клумба смягчила удар от падения.

Фото: в Одессе ребенок выпал из окна (t.me/Одесса как она есть)

В комментариях пользователи пишут, что родителям нужно установить защиты на окнах, чтобы подобные случаи больше не происходили.