В Одессе в магазине покупатели устроили побоище из-за маски (видео)

В Одессе в супермаркете произошла драка между покупателями из-за маски. Конфликт начался после замечания из-за того, что один мужчина зашел в продуктовый магазин без средства индивидуальной защиты, вскоре перешел в словесную перепалку и закончился жестокой потасовкой.

Инцидент в магазине торговой сети "Таврия В" на улице Средней, 24 сняли на видео очевидцы, после чего ролик 12 августа опубликовала пользователь в Facebook Саша Юрченко.

Предупреждаем, на видео присутствую сцены насилия и звучит нецензурная брань!

На кадрах видно, как двух дерущихся мужчин разнимают другие посетители. Примечательно, что оба драчуна без масок - вероятно, у поборника карантинных правил она слетела во время потасовки. Одному из мужчин порвали футболку, другой остался без обуви.

Несмотря на поток грубых оскорблений, мат и угроз расправы, полицию на место происшествия не вызывали, передает местное издание 048.ua.

К счастью, в результате драки обошлось без травм.

Как сообщалось, потасовки из-за отсутствия масок во время карантина в общественных местах происходят не редко и в разных городах Украины. Так, на днях в Кривом Роге мужчина в супермаркете напал на "копа" после замечания относительно необходимости надеть это средство защиты; в конце июля во Львове в транспорте молодой и пожилой пассажиры устроили жесткую драку из-за маски; а ранее в Харькове произошла массовая драка в метро по аналогичному поводу.