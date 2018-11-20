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Вместо песка - вода: огромные волны смыли одесский пляж (фото, видео)

STYLERЖизнь    20.11.2018 - 13:01

Видео: YouTube/Пушкинская

В результате непогоды из-за шторма в Одессе был полностью уничтожен пляж. Вода оказалась и на набережной. Соответствующее видео на YouTube-канале публикует "Пушкинская".

Брызги от ударов стихии вздымались на 5-6 метров вверх. Один из пляжей на 16-й станции Фонтана смыло волнами. Теперь возле подпорных стен набережной можно увидеть бурлящую смесь песка и моря на побережье.

Местные жители публикуют фото и видео впечатляющего шторма.

 

Шторм в Одессе (фото: facebook.com/lolita.klochkova)

Пользователи также выкладывают видео шторма.

Видео: YouTube/Настасья Филипповна

Напомним, в Днепре из-за гололеда столкнулись 10 автомобилей, в результате чего пострадало минимум три человека.

Также на Канарах из-за сильного шторма волны разрушили балконы нескольких домов.

Видео: РБК-Украина

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