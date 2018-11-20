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Замість піску - вода: величезні хвилі змили одеський пляж (фото, відео)

STYLERЖиття    20.11.2018 - 13:01

Відео: YouTube/Пушкінська

В результаті поганої погоди через шторм в Одесі був повністю знищений пляж. Вода виявилася і на набережній. Відповідне відео на YouTube-каналі публікує "Пушкінська".

Один з пляжів на 16-й станції Фонтану повністю змило хвилями. Тепер біля підпірних стін набережної можна побачити вируючу суміш піску і моря на узбережжі.

Місцеві жителі публікують фото і відео вражаючого шторму.

 

Шторм в Одесі (фото: facebook.com/lolita.klochkova)

Користувачі також викладають і відео шторму.

Видео: YouTube/Настасья Филипповна

Нагадаємо, у Дніпрі через ожеледицю зіткнулися 10 автомобілів, в результаті чого постраждало щонайменше три людини.

Також на Канарах через сильний шторм хвилі зруйнували балкони кількох будинків.

Відео: РБК-Україна

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