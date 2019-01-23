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Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма

STYLERЖизнь    23.01.2019 - 21:45
Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Карту на руки получили совсем малыши - ученики первого класса

В Одессе школьникам раздали рисунок карты Украины, на которых отсутствовал Крым. Соответствующее фото появилось на странице в социальной сети Facebook-пользователя Vitaliy V Baklan.

Он сообщил, что данный скриншот записи ему прислал друг в личной переписке. На фото отсутствует имя пользователя, так как он не хотел, чтобы учительница, которая раздала эти карты, узнала, кто именно сообщил об этом в социальных сетях.

На фото изображена карта Украины, нарисованная карандашами. На ней отсутствует оккупированный полуостров Крым, а также Киевская область почему-то выделена красным цветом.

"Вот такие карты Украины вчера раздавали в Одессе, в школе, в 1-м классе. Скажите, Петр Алексеевич, а Крым чей?" – гласит подпись к фотографии.

Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма

Скриншот (facebook.com/Vitaliy V Baklan)

Виталий Баклан отметил, что это школа № 77 города Одессы. Он объяснил, что фамилию зачеркнул специально и отметил, что учительницу, которая это сделала, ему совершенно не жаль. Он попросил максимально распространить эту запись в социальных сетях.

Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма

Скриншот (facebook.com/Vitaliy V Baklan)

Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма

Скриншот поста (facebook.com/Vitaliy V Baklan)

Позже данный пост появился и в группе "Батьки SOS", где в комментариях пользователи указали, что Петр Алексеевич лично не виноват в таких картах и в поведении учителей и посоветовали обратиться к вышестоящему руководству, например к директору школы. Также данную информацию передали и директору городского департамента Одессы Елене Буйневич.

Одесским школьникам раздали карты Украины без Крыма

Скриншот комментариев (facebook.com/Vitaliy V Baklan)

Напомним, ранее мы писали о том, что в садике Одессы разгорелся новый скандал.

А также рассказывали о том, что в одном из детских садов разгорелся скандал на почве украинского языка.

"Российская псевдотрадиция": в сети скандал из-за Крещения в Украине Языковой скандал в детском садике Одессы: история получила продолжение
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