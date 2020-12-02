В одесской больнице пациенты лежат в одной палате с умершими от COVID-19: вспыхнул скандал

В Одессе в больнице тела умерших от COVID-19 не успевают забрать из палат (коллаж РБК-Украина)

В Одесской больнице пациентам с коронавирусной болезнью по несколько часов приходится лежать в палате, где находятся умершие. Такая ситуация возникла по причине огромной заполненности медучреждения, в котором также катастрофическая нехватка кислорода и оборудования.

Родители супругов, которые сейчас лечатся в 5-й одесской больнице, показали жуткие фото из клиники с телами умерших от COVID-19 в коридорах. Об этом передает ТСН.

По словам киевлянина Ивана Кудрявского, эти люди умерли не в реанимации, а просто в отделении, куда их доставили.

"Меня больше всего напугало то, что говорится о том, что система медицины у нас готова к пандемии. Я вам скажу это ложь. На сегодня этого нет", - подчеркнул он.

Отмечается, что в 5-ю больницу в Одессе свозят больных и с подтвержденным коронавирусом, и здесь можно увидеть очереди из "скорых". Пациентов привозят много, и каждые сутки госпитализируют около полсотни.

В Одессе в больнице тела умерших от коронавируса оставляли в холле (фото: texty.org.ua)

Госпитализировали и родителей Ивана, так как они задыхались. Из-за отсутствия в больнице необходимого для спасения пациентов оборудования мужчине пришлось срочно обращаться к волонтерам.

"Они задыхаются там, там не хватает кислорода, мы привозим уже в стационар кислород. Я вчера пробивалась туда, я спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди", - рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова.

В больнице подтверждают, что фото с умершими в коридорах действительно настоящие. Также рассказали, что после открытия как сортировочное медучреждение уже за два дня полностью заполнили новое коронавирусное отделение на 90 коек. Медперсонала не хватает, поэтому даже мертвых не успевали забирать из общей палаты.

Тела умерших от COVID-19 могут находиться в холле и в палатах одесской больнице часами (фото: texty.org.ua)

"Нагрузка сумасшедшая, есть такие случаи, когда умирают несколько пациентов, поэтому не всегда успевается это вовремя сделать, но уже работа налаживается и добавляем мы людей, добавляем мы персонал", - рассказала замдиректора по медицинским вопросам больницы №5 Людмила Бирюкова.

Видео: В одесской больнице пациенты с COVID-19 умирают из-за недостатка аппаратов ИВЛ

Ранее волонтер рассказала о катастрофе в больницах Одессы и подчеркнула, что Украине срочно нужен локдаун.

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