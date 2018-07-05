Эксперты рассказали, как социальные сети влияют на детей

Специалисты отмечают заниженную самооценку и чувство одиночества у детей, часто бывающих в соцсетях

Специалисты из Великобритании уже второй год ведут наблюдения за детьми, активно пользующимися социальными сетями. Они отмечают повышенное чувство одиночества у таких детей. Количество их постепенно возрастает, сообщает Independent.

В самом начале исследований, которые начались чуть более года назад, эксперты отмечали большое количество юных пользователей с заниженной самооценкой. Также было зафиксировано то, что эти дети ощущают себя несчастными. К сожалению, в этом году их количество выросло на 14%.

В связи с этим, специалисты открыли горячую линию для консультирования детей с проблемами, вызванными соцсетями. В 80% случаев за консультацией обращаются девочки. Это связанно с тем, что они часто сравнивают себя с другими пользователями. Собственно, это и является первопричиной чувства одиночества и изолированности.

Основатель британской службы помощи детям и подросткам Childline Эстер Рантзен, говорит, что нельзя игнорировать подростков, столкнувшихся с этой проблемой. "Одиночество нужно воспринимать серьезно. Оно потенциально опасно для физического и психического здоровья детей. Критический вопрос заключается в том, что вызывает этот рост среди молодежи? Слишком мы заняты, чтобы освободить место и время для наших детей? Разве мы потеряли привычку есть вместе? Или через иллюзии, созданной социальными сетями, других больше любят, они чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо?" – сказала она.

Напомним, ранее украинская телеведущая рассказала в соцсети о шокирующем случае с ребенком в больнице.

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