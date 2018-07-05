Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Эксперты рассказали, как социальные сети влияют на детей

STYLERLIFE        05.07.2018 - 04:19
Фотоиллюстрация (pixabay.com)
Фотоиллюстрация (pixabay.com)

Специалисты отмечают заниженную самооценку и чувство одиночества у детей, часто бывающих в соцсетях

Специалисты из Великобритании уже второй год ведут наблюдения за детьми, активно пользующимися социальными сетями. Они отмечают повышенное чувство одиночества у таких детей. Количество их постепенно возрастает, сообщает Independent.

В самом начале исследований, которые начались чуть более года назад, эксперты отмечали большое количество юных пользователей с заниженной самооценкой. Также было зафиксировано то, что эти дети ощущают себя несчастными. К сожалению, в этом году их количество выросло на 14%.

В связи с этим, специалисты открыли горячую линию для консультирования детей с проблемами, вызванными соцсетями. В 80% случаев за консультацией обращаются девочки. Это связанно с тем, что они часто сравнивают себя с другими пользователями. Собственно, это и является первопричиной чувства одиночества и изолированности.

Основатель британской службы помощи детям и подросткам Childline Эстер Рантзен, говорит, что нельзя игнорировать подростков, столкнувшихся с этой проблемой. "Одиночество нужно воспринимать серьезно. Оно потенциально опасно для физического и психического здоровья детей. Критический вопрос заключается в том, что вызывает этот рост среди молодежи? Слишком мы заняты, чтобы освободить место и время для наших детей? Разве мы потеряли привычку есть вместе? Или через иллюзии, созданной социальными сетями, других больше любят, они чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо?" – сказала она.

Напомним, ранее украинская телеведущая рассказала в соцсети о шокирующем случае с ребенком в больнице.

Рекомендуем к просмотру:

В лагере, где отравились дети, до сих пор остаются отдыхающие Отравление детей под Киевом: руководство лагеря озвучило свою версию
Теги: соцсети, дети
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь